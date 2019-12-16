Есть пострадавшие: под Нижним Новгородом перевернулся автобус

В минувшее воскресенье, 15 декабря, в Нижегородской области произошла серьезная авария. Автобус, следовавший из Иваново в Дзержинск, съехал в кювет и перевернулся.
В салоне находились 49 человек. 25 пассажиров получили травмы, состояние 13 из них описывается как средней степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Нижегородской области.
По предварительным данным, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия: в регионе шел снег с дождем. Как уточняет URA.ru, водитель не справился с управлением.
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