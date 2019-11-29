Страшная авария в Башкирии унесла жизни двух человек

В пятницу, 29 ноября, в Башкирии случилась смертельная авария. На автодороге Москва-Уфа столкнулись три легковых автомобиля.
В результате ДТП погибли два человека, еще один пострадал. О его состоянии не сообщается. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщает ToDayNews Ufa.
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