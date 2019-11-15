Volkswagen Touareg: новый день, новый образ

Наслушавшись восхищенных рассказов друзей, побывавшим за рулем нового Volkswagen Touareg, я решил самостоятельно убедиться в том, что автомобиль действительно стоит таких восторгов. Как оказалось на самом деле – скоро узнаете. Вперед!

По сравнению с предыдущей серией, Touareg заострил углы и примоднился. Это можно увидеть в новой конструкции фар и задних фонарей и общих рисунков линий на кузове. И особенно мне нравится, как машина выглядит со стороны кормы. Очень модные и современные задние фары: несмотря на лаконичность, все смотрится абсолютно самодостаточно.

Передний и задний бамперы это опции R-Line, но и в заводском варианте дизайнеры тоже постарались. Форма у Touareg очень аккуратная, и не скажешь сразу, что длина автомобиля почти 5 метров (4,9, если быть точным). Отдавая дань современности, силуэт подчеркнут горизонтальными линиями для придания авто стремительности и спортивности, но на мой взгляд, четвертая линия снизу, пересекающая нижнюю треть дверей уже лишняя.

Ну и последний камень "брошу" в переднюю часть машины. В целом симпатично, но по сравнению с лаконичной кормой, лицевая часть перенасыщена деталями.

Touareg очень комфортный. Несмотря на то, что на дороге он ведет себя собранно, разные режимы подвески позволяют выбрать именно тот стиль вождения, который подходит под настроение. Ну и под дорожное покрытие, конечно же. В комплектации R-Line сиденья и часть салона полностью отделаны кожей. А еще великолепно смотрится светодиодная подсветка, опоясывающая салон вместе с деревянной вставкой.

Но самая главная жемчужина в этой машине – огромных размеров экран. 15 дюймов - это рекорд, отбросивший Volvo с их вертикальным дисплеем на почетное второе место.

Нужно некоторое время, чтобы разобраться с огромным количеством настроек автомобиля и собственно всеми системами бортового компьютера, но само количество настроек – очевидный плюс.

Сиденья невероятно удобные. А 18 режимов массажа точно не дадут устать в поездке на длинную дистанцию.

Расположение кнопок и остальных элементов управления очень эргономичное кроме, пожалуй, переключателя режимов подвески, который заставляет слишком далеко поворачиваться направо и отвлекаться от дороги.

Едет Туарег просто великолепно. "Задушенных" 249 лошадей (как звучит, да?) вполне хватает, чтобы разогнать машину до сотни за весьма впечатляющие 6,8 секунды. Для внедорожника прекрасный результат. А в спортивном режиме с подсобранной подвеской и полноценной коробкой-автоматом, этот автомобиль превращается в ночную фурию, мягко лавирующую на своих черных крыльях между редкими участниками полуночного московского трафика. За рулем Volkswagen Touareg находиться действительно интересно и приятно.

Dynaudio не входит в пятерку моих любимых компаний, производящих акустику. Едкая середина и верха, невыраженный низ – всегда были поводом для критики. Салон же Touareg удалось озвучить очень даже неплохо. Большим плюсом является наличие специальных пресетов (заранее настроенных режимов звучания), которые пригодятся, если вы не хотите плутать в трех соснах эквалайзера. Впрочем, и при помощи этих трех сосен, трех полосок, верх, середина и низ, удалось добиться относительно хорошего звучания при не самой, повторюсь, хорошей акустике. Минус два деления в верхах и минус одно в середине – и на высокой громкости мне перестало резать уши. Впрочем, стоит сделать потише – и звучание становится мыльным. Все-таки акустическая система до общего класса и стоимости автомобиля не дотягивает, к сожалению.

Есть гитара? Нет проблем! Инструмент плотно поместился по диагонали, сидел тихо и не катался по багажнику время разгонов и торможений. Думаю, это “пять”.

Третье поколение Volkswagen Touareg – машина неоднозначная, но меня это радует. В наше время, когда запуск одной неудачной линейки чреват банкротством компании, Volkswagen не боится экспериментов. И уж точно Туарег неудачным экспериментом не назовешь. И несмотря на то, что я нашел за что снизит баллы в итоговой оценке, эта машина по настоящему удобна и приятна в вождении. Скучать я начал через два дня после возвращения автомобиля в пресс-парк. Базовая стоимость Volkswagen Touareg – 3 699 000 рублей. Комплектация R-Line – от 4 809 000 рублей. Налетай!