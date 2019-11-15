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Авто

Volkswagen Touareg: новый день, новый образ

Фото: Родион Газманов.
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Наслушавшись восхищенных рассказов друзей, побывавшим за рулем нового Volkswagen Touareg, я решил самостоятельно убедиться в том, что автомобиль действительно стоит таких восторгов. Как оказалось на самом деле – скоро узнаете. Вперед!
прочитано 225 раз

По сравнению с предыдущей серией, Touareg заострил углы и примоднился. Это можно увидеть в новой конструкции фар и задних фонарей и общих рисунков линий на кузове. И особенно мне нравится, как машина выглядит со стороны кормы. Очень модные и современные задние фары: несмотря на лаконичность, все смотрится абсолютно самодостаточно.

Фото: Родион Газманов.

Передний и задний бамперы это опции R-Line, но и в заводском варианте дизайнеры тоже постарались. Форма у Touareg очень аккуратная, и не скажешь сразу, что длина автомобиля почти 5 метров (4,9, если быть точным). Отдавая дань современности, силуэт подчеркнут горизонтальными линиями для придания авто стремительности и спортивности, но на мой взгляд, четвертая линия снизу, пересекающая нижнюю треть дверей уже лишняя.

Фото: Родион Газманов.

Ну и последний камень "брошу" в переднюю часть машины. В целом симпатично, но по сравнению с лаконичной кормой, лицевая часть перенасыщена деталями.

Фото: Родион Газманов.

Touareg очень комфортный. Несмотря на то, что на дороге он ведет себя собранно, разные режимы подвески позволяют выбрать именно тот стиль вождения, который подходит под настроение. Ну и под дорожное покрытие, конечно же. В комплектации R-Line сиденья и часть салона полностью отделаны кожей. А еще великолепно смотрится светодиодная подсветка, опоясывающая салон вместе с деревянной вставкой.

Фото: Родион Газманов.

Но самая главная жемчужина в этой машине – огромных размеров экран. 15 дюймов - это рекорд, отбросивший Volvo с их вертикальным дисплеем на почетное второе место.

Фото: Родион Газманов.

Нужно некоторое время, чтобы разобраться с огромным количеством настроек автомобиля и собственно всеми системами бортового компьютера, но само количество настроек – очевидный плюс.

Фото: Родион Газманов.

Сиденья невероятно удобные. А 18 режимов массажа точно не дадут устать в поездке на длинную дистанцию.

Фото: Родион Газманов.

Расположение кнопок и остальных элементов управления очень эргономичное кроме, пожалуй, переключателя режимов подвески, который заставляет слишком далеко поворачиваться направо и отвлекаться от дороги.

Фото: Родион Газманов.

Едет Туарег просто великолепно. "Задушенных" 249 лошадей (как звучит, да?) вполне хватает, чтобы разогнать машину до сотни за весьма впечатляющие 6,8 секунды. Для внедорожника прекрасный результат. А в спортивном режиме с подсобранной подвеской и полноценной коробкой-автоматом, этот автомобиль превращается в ночную фурию, мягко лавирующую на своих черных крыльях между редкими участниками полуночного московского трафика. За рулем Volkswagen Touareg находиться действительно интересно и приятно.

Фото: Родион Газманов.

Dynaudio не входит в пятерку моих любимых компаний, производящих акустику. Едкая середина и верха, невыраженный низ – всегда были поводом для критики. Салон же Touareg удалось озвучить очень даже неплохо. Большим плюсом является наличие специальных пресетов (заранее настроенных режимов звучания), которые пригодятся, если вы не хотите плутать в трех соснах эквалайзера. Впрочем, и при помощи этих трех сосен, трех полосок, верх, середина и низ, удалось добиться относительно хорошего звучания при не самой, повторюсь, хорошей акустике. Минус два деления в верхах и минус одно в середине – и на высокой громкости мне перестало резать уши. Впрочем, стоит сделать потише – и звучание становится мыльным. Все-таки акустическая система до общего класса и стоимости автомобиля не дотягивает, к сожалению.

Фото: Родион Газманов.

Есть гитара? Нет проблем! Инструмент плотно поместился по диагонали, сидел тихо и не катался по багажнику время разгонов и торможений. Думаю, это “пять”.

Третье поколение Volkswagen Touareg – машина неоднозначная, но меня это радует. В наше время, когда запуск одной неудачной линейки чреват банкротством компании, Volkswagen не боится экспериментов. И уж точно Туарег неудачным экспериментом не назовешь. И несмотря на то, что я нашел за что снизит баллы в итоговой оценке, эта машина по настоящему удобна и приятна в вождении. Скучать я начал через два дня после возвращения автомобиля в пресс-парк. Базовая стоимость Volkswagen Touareg – 3 699 000 рублей. Комплектация R-Line – от 4 809 000 рублей. Налетай!

Фото: Родион Газманов.

15 ноября 2019, 11:45

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