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Авто

В жутком ДТП под Петербургом погибли три человека

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Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей в Ленинградской области. На трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

В результате аварии фура вытолкнула иномарку в кювет. В легковом автомобиле от полученных травм на месте происшествия скончались трое мужчин. По факту случившегося проводится проверка, пишет газета "Петербургский дневник".

8 октября 2019, 20:32

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