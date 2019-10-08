В жутком ДТП под Петербургом погибли три человека

Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей в Ленинградской области. На трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
В результате аварии фура вытолкнула иномарку в кювет. В легковом автомобиле от полученных травм на месте происшествия скончались трое мужчин. По факту случившегося проводится проверка, пишет газета "Петербургский дневник".
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