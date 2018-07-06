Скандалившая с водителем маршрутки женщина попала под машину

О запутанном ДТП рассказали пассажиры одной из курсирующих по Уфе маршруток. По их словам, находившаяся в салоне микроавтобуса женщина начала скандалить с водителем. Воспользовавшись тем, что автомобиль остановился на светофоре, она выскочила на проезжую часть, где тут же попала под колеса проезжавшей по соседней полосе иномарки Hyundai Solaris, передает портал mkset.ru. Женщина получила травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

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