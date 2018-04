В Канаде фургон протаранил толпу

В канадском Торонто неизвестный за рулем фургона совершил наезд на пешеходов. Пострадали около десяти человек.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, передает РИА ФАН. Последствия жуткой аварии запечатлели очевидцы.

White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4