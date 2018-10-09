Под Волгоградом водитель погиб из-за защитного экрана

Ранним утром 9 октября на улице Ленина в поселке Гумрак в Волгоградской области автомобиль Renault Logan вылетел с проезжей части и врезался в шумозащитный экран у края дороги, передает портал novostivolgograda.ru. В результате ДТП водитель скончался еще до прибытия скорой помощи. По факту произошедшего проводится проверка. Сообщается, что находившийся за рулем Renault 31-летний мужчина не справился с управлением. Очевидцы рассказывают, что не будь на пути машины экрана, она могла бы влететь прямо в стоящий в нескольких метрах от проезжей части дом.
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