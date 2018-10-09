Под Тюменью начинающий водитель сбил восьмилетнего ребенка

Утром 8 октября на улице Буденного в поселке Антипино Тюменской области автомобиль LADA Kalina сбил восьмилетнего ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте, передает портал nashgorod.ru. Отмечается, что неподалеку от места ДТП есть переход со светофором. Мальчик отделался ушибом. Стаж водителя, находившегося за рулем автомобиля в момент аварии – четыре месяца. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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