В Башкирии отлетевшее колесо КамАЗа протаранило автовоз

Днем 22 октября на 1295-м километре автомагистрали Самара – Уфа – Челябинск в Туймазинском районе Башкирии у КамАЗа со средней оси слетело наружное левое колесо, передает портал ToDay News Ufa. Оно попало в кабину перевозившего иномарки автовоза Scania, идущего во встречном направлении. От удара грузовик развернуло на трассе, из-за чего он на какое-то время перекрыл дорогу. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС.