Сбившего в Москве женщину с ребенком водителя задержали через полторы недели

Сотрудники полиции задержали 59-летнего водителя, сбившего женщину с ребенком, передает сетевое издание m24.ru. ДТП случилось еще 28 сентября. Напротив дома №30 на улице Крылатские Холмы на западе Москвы автомобиль сбил женщину с пятилетним ребенком на пешеходном переходе. Водитель вышел из машины, отнес пострадавшую и ее внука на обочину, после чего скрылся.
Позже потерпевшие были доставлены в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях.
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