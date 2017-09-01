Москвичам пообещали дорожный апокалипсис

В начале сентября столица может встать в многокилометровых пробках, считают в Центре организации дорожного движения. Там советуют жителям Москвы отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт.

"В ближайшие дни в утренние и вечерние часы пик прогнозируется осложнение дорожного движения в городе. Основные затруднения будут наблюдаться в период с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 20:00", – приводит "Газета.ru" слова специалиста столичного департамента транспорта.

Возникновение столь напряженной ситуации аналитики связывают с несколькими факторами: в городе продолжается программа реконструкции "Моя улица", что серьезно осложняет движение в центре. Помимо этого, одной из причин возможного коллапса мэрия считает погоду: "Ухудшение погодных условий также может негативно повлиять на дорожно-транспортную обстановку. Высока вероятность образования пробок в девять, а местами и в 10 баллов в часы пик", – предупреждают в правительстве столицы.

Заторы в городе начались уже 28 августа, пробки на дорогах Москвы достигали девяти баллов. Традиционные скопления машин на въезде в столицу происходят в последние выходные лета, когда детей привозят с дач для подготовки к 1 сентября. 25 августа на МКАДе образовался "хвост" в 23 километра. Пробка фактически парализовала внутреннюю сторону дороги от Волгоградского проспекта до Варшавского шоссе.

Эксперты уверяют, что столичным жителям недолго осталось терпеть бесконечные заторы. Специалисты "Лаборатории Касперского" предсказали, что столица "поедет" к 2040 году. Футурологи связывают это с распространением беспилотных автомобилей.