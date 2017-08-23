Ливень загнал Москву в жуткие пробки

После того, как на Москву обрушился ливень, столица встала в многокилометровых пробках, передает сайт НТВ.Ru. Согласно данным портала "Яндекс. Пробки", урожень загруженности дорог столицы оценивается в восемь баллов. Одна только пробка на внутренней стороне Третьего транспортного кольца растянулась на 30 километров – от Спартаковской площади до Шереметьевской улицы.

При движении по направлению из центра города наиболее серьезная ситуация сложилась на Кутузовском проспекте, Можайском шоссе, Большой Лубянке и Пречистенке. Затруднено движение по внешней стороне Садового кольца – от Ружейного переулка до Зубовской улицы. По внутренней стороне затор растянулся от Калужской площади до Пречистенки.