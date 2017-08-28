Москва встала в пробках из-за непогоды

В Москве вечером 28 августа образовались многокилометровые пробки. Предположительно, причиной массовых заторов стала плохая погода.
Яндекс.Пробки оценивает ситуацию в 8 баллов. Затруднения в движении транспорта наблюдаются почти на все протяженности МКАД. В центре столицы заторы были зафиксированы на Третьем транспортном и Садовом кольцах, а также улицах Большая Полянка, Большая Молчановка, Тверская, Серафимовича.
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