Женщина перевернула машину во время 8-й попытки сдать на права
Китаянка Женг всегда славилась упорством и настойчивостью. Когда она завалила седьмой подряд экзамен по вождению, девушка решила предпринять восьмую попытку.
Но что-то пошло не так и во время экзамена Женг перепутала педали. Автомобиль дернулся вперед, врезался в дерево, потом в стену и в результате перевернулся. Инструктор и курсантка выбирались из перевернутого автомобиля ползком и на корточках. Вероятно, вождение – все таки не сильная сторона целеустремленной китаянки.
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