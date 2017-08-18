Почему продажа лимузина Ельцина обречена на провал

Ельцин центру предложили приобрести за 20 миллионов рублей лимузин Mercedes-Benz, в котором якобы передвигался первый российский президент. Однако эксперт центра выразил сомнение, что автомобиль принадлежал Ельцину.

Выставленный на продажу автомобиль первого президента России Бориса Ельцина не скоро найдет нового хозяина, уверен владелец реставрационной мастерской Вячеслав Лен. По его словам, людей интересует не столько автомобиль, сколько связанная с ним история, а вот как раз на Ельцина спроса сейчас нет, пшет СанкПетербургский выпуск "Комсомольской правды".

"Дело в том, что коллекционерам интересен не столько автомобиль, сколько его владелец. И, поверьте, на Ельцина спроса нет. Другое дело – Сталин. Его машину продали за четыре с половиной миллиона долларов", – рассказал Лен.



"Гараж особого назначения огромный, в нем десятки автомобилей. Специальных изысканий на эту тему мы не предпринимали", – сказал руководитель архива "Ельцин Центра" Дмитрий Пушмин, комментируя объявление о продаже лимузина Mercedes-Benz S-класса, который, по словам продавца, принадлежал Борису Ельцину.



Эксперт заявил, что "Ельцин Центр" не планирует пока приобретать автомобили: их некуда ставить. "Это исключено, у нас просто негде пока размещать", – сказал руководитель архива, сообщают РИА Новости.

Ранее в Сети был выставлен на продажу бронированный Mercedes-Benz S-класса Pullman 1995 года выпуска, который выдавался за автомобиль первого президента России Бориса Ельцина. Владелец иномарки уверял, что ее бывшему лидеру страны подарил экс-канцлер Германии Гельмут Коль. За эксклюзивную машину ее хозяин просит 33,8 миллиона рублей. В свою очередь бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко заявил, что никакого Mercedes у Ельцина не было, сообщали тогда Dni.Ru.При этом он опроверг сам факт такого подарка главе государства.

"Последние машины дарились Леониду Ильичу Брежневу. Чтоб было всем понятно. У нас никаких подарков не было за все время моей работы и с Горбачевым, и с Борисом Николаевичем", – подчеркнул Шевченко.