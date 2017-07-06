Продавца "Мерседеса Ельцина" назвали проходимцем

Погода в Москве Плачевное состояние Осина Умер Яковлев из "Иванушек" Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Четверг 6 июля
Лента новостей
16:36
Сбившая "пьяного" мальчика женщина снова нарушила закон
16:35
Московской реновацией занялись лучшие архитекторы мира
16:33
Мужчина отправил дочь в Диснейленд с помощью тазика
15:45
Участница "Минуты славы" съела с пивом живую змею (видео)
15:40
Гордон поглумилась над браком "худшего из мужей"
15:38
Актриса Яковлева: Теперь можно и правду сказать
15:37
У звезд "Дома-2" после свадьбы проблемы в семье
15:32
В Москве у священника украли планшет и канистру спирта
15:15
Отца "пьяного" мальчика признали потерпевшим по делу о халатности
15:15
Лучшие средства для идеального поцелуя
14:48
В Москве пенсионера задавил внедорожник на буксире
14:47
Зачем Янукович хочет отдать Крым Украине
14:39
Москвичам предстоит пережить самый холодный день июля
14:35
Василиса Володина побила Розу Сябитову
14:25
На ВДНХ открылась шоу-рум программы реновации
14:17
В Москве скончалась известная поэтесса
14:05
Скалолазка без ноги снялась голой
13:57
Самая красивая пара "Дома-2" снова вместе
13:54
После шикарной свадьбы Собчак назвали престарелой цирковой кобылкой
13:38
Любующееся салютом НЛО сняли на видео
13:35
Путин уволил восемь генералов
13:34
Видеоарт со всего мира показали в Москве
13:24
Гибель летевшей на свадьбу невесты попала на видео
13:23
Астрономы открыли тайну Млечного Пути
13:13
В Москве у Навального проводят обыск
13:09
Скромница Миддлтон вышла в свет в прозрачном платье
13:01
Хоккеистки сборной США разделись для журнала
12:57
Повисшая на заборе Мирошниченко завизжала от ужаса
12:50
На Неделе моды показали "распухших" девушек
12:28
Илюмжинов объяснил неожиданное решение Каспарова
12:22
Чем вызван рост доверия к "Единой России"
12:16
Почему Нонна Мордюкова винила себя в смерти сына
12:08
Кому достанется наследство Олега Яковлева
12:05
Бывший муж Гордон показал свадебные фото с "кувалдой"
12:02
Молодого бойца ММА застрелили в его доме
12:01
Герой "Пусть говорят" "сменил" пол в процессе похудения
11:16
В Москве из платежного терминала украли 3 млн
11:13
Бизнес-леди позвала Джигурду под венец
11:09
Соловьев втянул главу ВЦИОМа в скандал с "2% дерьма"
11:02
Обнаружены новые миллионы Захарченко
11:01
Агрессивная Паулина Андреева извела родителей
10:57
Аксенов заявил о массовой чистке рядов в Крыму
10:41
Россиянин умер после укуса коня
10:37
Американка заперла сына в багажнике и подожгла
10:22
Онкологи объявили о победе над раком
10:14
Молодежный форум "Инерка-2017" открылся в Мордовии
10:12
Убившие главу Сергиева Посада бандиты пойманы
10:00
Татьяна Овсиенко: Идти в ЗАГС совсем не хочется
09:52
Сбежавший из России Каспаров сделал удивительное заявление
09:44
Россиян предупредили об опасности есть колбасу
09:38
В Москве появятся еще два крупных парка
09:18
70-летний Сталлоне опух от ботокса
09:18
Пластические хирурги изменили внешность Меланьи Трамп
09:14
Власти США похитили приехавшего в Латвию россиянина
09:07
Любовница Тарасова скрывает живот под одеждой
08:56
Жительница Подмосковья заколола вилкой бабушку
08:41
Прячущийся Янукович захотел вернуть Крым Украине
08:20
Синоптики пообещали ужасную вторую половину лета
08:19
Основатель группы "Секрет" умер от рака
08:14
Полезные свойства поцелуев
21:56
Гидрометцентр ответил вымокшему Жириновскому
21:47
Развратную "Игру престолов" посоветовали смотреть с родителями
21:38
Язвительный супруг Пугачевой добрался до Малахова
21:34
Ученые развенчали миф о пользе "здоровых" продуктов
21:31
В Норильске врача скорой избили за медлительность
20:53
В семье Павла Буре произошло несчастье
20:51
В поезд на МЦК ударила молния
20:49
На Ярославском направлении железной дороги случилось ЧП
20:07
Яценюка высмеяли за неожиданный образ брутала
20:03
Правда и вымысел о ВИЧ
19:52
Как метастазы расползаются по телу
19:33
МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение
19:30
Катар огорчил арабов
19:24
На заводе General Motors прогремел взрыв
19:23
ОНФ составил рейтинг необычных способов ремонта дорог
19:16
В движении поездов на МЦК произошел сбой
19:05
Бывший муж Арнтгольц во второй раз станет папой
19:04
Как установить бассейн на загородном участке и не разориться
18:46
Русофобия в Европе уходит в прошлое
18:28
Известный футболист угодил в смертельное ДТП
18:04
На конкурсе плакатов к "Нашествию" объявили победителя
17:54
В Москве выпал из окна ветеран Великой Отечественной войны
17:52
У эксперта по делу "пьяного" мальчика нашли дачу в кооперативе МВД
17:50
Под Псковом перевернулся автобус с паломниками
17:42
Дапкунайте без макияжа приняли за продавщицу
17:36
Опубликовано фото с места ж/д аварии под Петербургом
17:22
Актриса Пегова отвергла совет Ирины Шейк
17:11
Трамп заблудился в трех соснах (видео)
16:59
Российский миллиардер покончил с собой в Лондоне
16:48
В США умер бывший барабанщик Принса
16:36
Что происходит с зарплатой россиян
16:36
В Польше произошел пророссийский переворот
16:35
В Москве появится вторая станция с буквой "ё" в названии
16:25
Возлюбленная о последних часах Олега Яковлева
16:17
Меланья Трамп поставила на место дочь русофоба Бжезинского
16:13
Модели показали в Париже грудь на любой вкус
16:09
Собянин объяснил обращение к пассажирам метро о поездках в час пик
15:59
Вошедшего в медитацию гуру "похоронили" в холодильнике
15:56
Звезды "Дома-2" разбились на курорте
15:43
Под Москвой мужчина открыл стрельбу по детям
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голый муж Пугачевой поиздевался над Боней и Нагиевым
Язвительный супруг Пугачевой добрался до Малахова
Бузова взбесилась из-за укоров в беспросветной тупости
Возлюбленная о последних часах Олега Яковлева
Ливанов теряет сознание от удовольствия из-за Голубкиной
Батрутдинов опозорил Фомина из-за ориентации
Авто

Продавца "Мерседеса Ельцина" назвали проходимцем

Борис Ельцин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Yakovlev
В Сети выставлен на продажу бронированный Mercedes-Benz S-класса Pullman 1995 года выпуска, который выдается за автомобиль первого президента России Бориса Ельцина. Владелец иномарки уверяет, что ее бывшему лидеру страны подарил экс-канцлер Германии Гельмут Коль.
прочитано 1921 раз

За эксклюзивную машину ее хозяин просит 33,8 миллиона рублей. В свою очередь бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко заявил, что никакого Mercedes у Ельцина не было.

ПО ТЕМЕ

Красный Ferrari Трампа уйдет с молотка

Разбитый Ferrari Роналду уйдет с молотка

Авто принцессы Дианы уйдут с молотка

 Борис Николаевич Ельцин

Борис Николаевич Ельцин первый президент России

При этом он опроверг сам факт такого подарка главе государства. "Последние машины дарились Леониду Ильичу Брежневу. Чтоб было всем понятно. У нас никаких подарков не было за все время моей работы и с Горбачевым, и с Борисом Николаевичем", – цитирует Шевченко НСН.

Кроме того, экс-глава службы протокола призвал наказывать мошенников. "За такую информацию по шее нужно им давать. Какой-то проходимец занимается опять всякой дрянью", – возмутился он.

"Может, они продают тот, на котором он ездил как глава государства. Это вопрос к службе охраны, этим ФСО занимается. Они являются владельцами, это государственная машина", – говорит Шевченко. "А личного Mercedes у Бориса Николаевича никогда не было", - подчеркнул он.

Однако продавец заверяет, что первый президент России пользовался автомобилем до смерти в 2007 году. При этом он добавил, что готов предоставить оригиналы документов на автомобиль.

Как писали Dni.Ru, ранее на электронные торги был выставлен красный Ferrari F430, который ранее принадлежал президенту США Дональду Трампу. Его предварительная стоимость – минимум 250 тысяч долларов.

Автор: Людмила Фоканова6 июля 2017, 14:34

комментарии

Политика

Зачем Янукович хочет отдать Крым Украине
Меркель предала Трампа ради Путина
Яценюка высмеяли за неожиданный образ брутала
Русофобия в Европе уходит в прошлое

Шоу-бизнес

Гордон поглумилась над браком "худшего из мужей"
Актриса Яковлева: Теперь можно и правду сказать
У звезд "Дома-2" после свадьбы проблемы в семье
Василиса Володина побила Розу Сябитову

Проишествия

Гибель летевшей на свадьбу невесты попала на видео
Американка заперла сына в багажнике и подожгла
Власти США похитили приехавшего в Латвию россиянина
Основатель группы "Секрет" умер от рака

Lifestyle

Почему Нонна Мордюкова винила себя в смерти сына
Развратную "Игру престолов" посоветовали смотреть с родителями
Эрнст собрался "захватить" Китай
Первый канал поймали на обмане
Шоу-бизнес

Кому достанется наследство Олега Яковлева

Возлюбленной певца предстоит решить непростые вопросы
Шоу-бизнес

У звезд "Дома-2" после свадьбы проблемы в семье

Расстроенная Ольга Рапунцель пожаловалась на свекровь
Шоу-бизнес

Гордон поглумилась над браком "худшего из мужей"

Певица и ведущая поглумилась над Сергеем Жорииным
Шоу-бизнес

Актриса Яковлева: Теперь можно и правду сказать

Артистка рассказала о своей личной жизни

Гороскоп

Как спасти Евгения Осина
Что общего между вегетарианцами и геями
Ребенок спас Дроздову и Певцова
Астрологический прогноз с 3 по 9 июля

Фоторепортажи

Дапкунайте без макияжа приняли за продавщицу
Модели показали в Париже грудь на любой вкус
Жена оставила Ивана Охлобыстина
Как выглядят будущие монархи

Спорт

Хоккеистки сборной США разделись для журнала
Илюмжинов объяснил неожиданное решение Каспарова
В семье Павла Буре произошло несчастье
Расиста Роналду застукали в бассейне с мускулистым другом

Регионы

Аксенов заявил о массовой чистке рядов в Крыму
Дело "пьяного" мальчика зашло в тупик
Сломавший ногу младенцу отец месяц прятал его от врачей
Зажаренный на мангале мужчина оказался слесарем-именинником
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru