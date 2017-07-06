Продавца "Мерседеса Ельцина" назвали проходимцем

В Сети выставлен на продажу бронированный Mercedes-Benz S-класса Pullman 1995 года выпуска, который выдается за автомобиль первого президента России Бориса Ельцина. Владелец иномарки уверяет, что ее бывшему лидеру страны подарил экс-канцлер Германии Гельмут Коль.

За эксклюзивную машину ее хозяин просит 33,8 миллиона рублей. В свою очередь бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко заявил, что никакого Mercedes у Ельцина не было.

При этом он опроверг сам факт такого подарка главе государства. "Последние машины дарились Леониду Ильичу Брежневу. Чтоб было всем понятно. У нас никаких подарков не было за все время моей работы и с Горбачевым, и с Борисом Николаевичем", – цитирует Шевченко НСН.

Кроме того, экс-глава службы протокола призвал наказывать мошенников. "За такую информацию по шее нужно им давать. Какой-то проходимец занимается опять всякой дрянью", – возмутился он.

"Может, они продают тот, на котором он ездил как глава государства. Это вопрос к службе охраны, этим ФСО занимается. Они являются владельцами, это государственная машина", – говорит Шевченко. "А личного Mercedes у Бориса Николаевича никогда не было", - подчеркнул он.

Однако продавец заверяет, что первый президент России пользовался автомобилем до смерти в 2007 году. При этом он добавил, что готов предоставить оригиналы документов на автомобиль.

Как писали Dni.Ru, ранее на электронные торги был выставлен красный Ferrari F430, который ранее принадлежал президенту США Дональду Трампу. Его предварительная стоимость – минимум 250 тысяч долларов.