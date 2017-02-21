Красный Ferrari Трампа уйдет с молотка

Красный автомобиль Ferrari F430, который ранее принадлежал президенту США Дональду Трампу, выставлен на торги на электронном аукционе. По предварительной оценке, спорткар уйдет с молотка как минимум за 250 тысяч долларов.

Торги на электронном аукционе Auctions America откроются 1 апреля, сообщает CarBuzz. Известно, что Трамп приобрел роскошный красный Ferrari в 2007 году и проездил на нем четыре года, после чего продал новому владельцу.

Как отмечает издание, за это время машина проехала около 2,4 тысячи миль. Общий пробег автомобиля составляет менее 6 тысяч миль, он оснащен 4,3-литровым мотором и полуавтоматической трансмиссией. На данный момент машина находится в отличном состоянии, так как ее последний владелец относился к ней очень бережно.

Учитывая "президентское" прошлое автомобиля и его прекрасные технические характеристики, организаторы аукциона рассчитывают выручить за него от 250-350 тысяч долларов. Отмечается, что Ferarri продается со всеми необходимыми документами и аксессуарами.

Отметим, что Трамп – известный любитель шикарных люксовых автомобилей. Так, например, в его коллекции – культовый гоночный Pace Car Chevrolet Camaro Indy 500. Автомобиль был выпущен ограниченной серией в 500 единиц, имеет 6,2-литровый двигатель мощностью 426 лошадиных сил.

Также в гараже миллиардера стоит изготовленный на заказ мотоцикл Orange County Choppers. Безусловно, изюминкой транспортного средства являются покрытие 24-каратным золотом и узор под хохлому. Еще одна гордость Трампа – элегантный Rolls-Royce Phantom. Цены на такую модель начинаются с полумиллиона долларов.

