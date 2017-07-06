Что Путин делал с новым лимузином
Президент России Владимир Путин еще не тестировал новый VIP-лимузин "Кортеж". В металле пока существует только прототип правительственного автомобиля, но и тот очень понравился главе государства, пишет "Газета.ru".
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, машина еще не готова. "Действительно, есть некие наброски, скажем так, прототип президент видел, ему понравилось", – сказал он. Представитель Кремля добавил, что президент не может ездить на прототипе. Впрочем, Путин "трогался" на нем.
Ранее сообщалось, что инженеры ФГУП "НАМИ" (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) приостановили работу над внедорожником из проекта "Кортеж" на неопределенный срок из-за нехватки ресурсов. Когда она возобновится, пока неизвестно. Сейчас основные силы инженеров направлены на завершение разработки других моделей: лимузина, седана сопровождения и минивэна президентского кортежа. Работа над проектом "Кортеж" началась в 2013 году.
Кортеж-2029: выпуск VIP-лимузинов стартует в 2018 году и продлится 12 лет https://t.co/fTMEKMHXBk #Кортеж #Путин pic.twitter.com/y2LMTLcKW9— Авторевю (@AutoreviewRu) 7 октября 2016 г.
Как сообщали Dni.Ru, ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что первые экземпляры машин проекта "Кортеж" попадут в кремлевский гараж еще до конца 2017 года.
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