Что Путин делал с новым лимузином

Президент России одобрил проект нового отечественного правительственного автомобиля "Кортеж". В Кремле говорят, что прототип Путину понравился и он даже "трогался" на нем.

Президент России Владимир Путин еще не тестировал новый VIP-лимузин "Кортеж". В металле пока существует только прототип правительственного автомобиля, но и тот очень понравился главе государства, пишет "Газета.ru".

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, машина еще не готова. "Действительно, есть некие наброски, скажем так, прототип президент видел, ему понравилось", – сказал он. Представитель Кремля добавил, что президент не может ездить на прототипе. Впрочем, Путин "трогался" на нем.

Ранее сообщалось, что инженеры ФГУП "НАМИ" (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) приостановили работу над внедорожником из проекта "Кортеж" на неопределенный срок из-за нехватки ресурсов. Когда она возобновится, пока неизвестно. Сейчас основные силы инженеров направлены на завершение разработки других моделей: лимузина, седана сопровождения и минивэна президентского кортежа. Работа над проектом "Кортеж" началась в 2013 году.

Как сообщали Dni.Ru, ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что первые экземпляры машин проекта "Кортеж" попадут в кремлевский гараж еще до конца 2017 года.

