С выпуском машин для Путина возникли проблемы

Инженеры ФГУП "НАМИ" (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) приостановил работу над внедорожником из проекта "Кортеж" на неопределенный срок. Такое решение принято из-за нехватки ресурсов.

О том, когда работа возобновится, пока неизвестно. Сейчас основные силы инженеров направлены на завершение разработки других моделей.

Это лимузин, седан сопровождения, а также минивэн президентского кортежа, сообщает Autonews.ru со ссылкой на источник, знакомый с ходом работы над проектом. Отметим, работа над проектом "Кортеж", в рамках которого разрабатывается целая линейка автомобилей для политической элиты страны, началась в 2013 году.

Так, в модельную линейку должны войти четыре автомобиля: седан, кроссовер, минивэн и лимузин, который станет флагманской моделью. Как писали Dni.Ru, ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что первые экземпляры машин проекта "Кортеж" попадут в гараж Кремля до конца 2017 года. Затем Федеральная служба безопасности начнет их тестировать на наличие уязвимостей.

Напомним, ранее НАМИ получил патент на внешний вид разработанных в стенах института моделей. Им ищут названия. Отметим, в октябре 2016 года стало известно, что НАМИ подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Aurus (Aurum по-латински "золото" и Russia). Изобразительное обозначение представляет собой четырехлучевую звезду с вытянутыми боковыми лучами и символизирует правильность выбранного пути.