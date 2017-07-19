Самые пробочные места Москвы

Аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД) нашли самые быстрые и медленные дороги, а также места с самыми долгими пробками в столице. Они подсчитали, что в среднем машина едет по мегаполису около 80 минут в сутки, а все остальное время – более 22 часов – просто где-то стоит.

По данным специалистов, средняя скорость движения по Москве на сегодняшний день составляет 53 километра в час. Ежедневно на дорогах города находится 3,6 миллиона автомобилей. Аварии происходят чаще всего с 16.00 до 19.00.

По статистике, больше всего в течение года дороги загружены в апреле, а меньше всего – в январе. Самым пробочным днем в этом году стало 19 мая. В этот день на дорогах столицы было зафиксировано 3,78 миллиона машин, сообщает Rg.ru.

Самой быстрой дорогой в июле стала МКАД. В будни средняя скорость на ней держится около 55 километров в час, а в часы пик до 41 километра. Следом в рейтинге идет Кутузовский проспект. В рабочие дни он "разгоняется" до 49 километров в час, в часы пик "притормаживает" до 37 километров. Дальше расположились по скорости движения Ленинградское шоссе (47 и 31 километр в час) и Звенигородское шоссе (44 и 34 километра в час).

Еще медленнее едут Третье Транспортное (ТТК) и Садовое кольца. При этом, несмотря на то, что Садовое пока благоустраивают, иногда в будни ему удается пропускать транспортный поток со скоростью 27 километров в час, а в часы пик – 24 километра.

ТТК едет в час пик всего со скоростью 21 километр в час. Это обусловлено реконструкцией центра города. В обычное время кольцо "разгоняется" до 34 километров в час.

Самой медленной дорогой в Москве в июле признали Щелковское шоссе. В будни машины там едут не быстрее 27 километров в час, а в часы пик – 22 километра. Также в аутсайдерах Шоссе Энтузиастов (29 и 23 километра в час), Рязанский (31 и 24 километра) и Мичуринский проспекты (31 и 23 километра).

Самыми пробочными местами города аналитики признали участок МКАД от Бесединского шоссе до Профсоюзной улицы. Там водители теряли почти по 70 минут. За первую неделю июля там случилось около 85 ДТП. Глухо стоял и участок Садового кольца от Полуярославской набережной до Долгоруковской улицы, там можно было потерять 44 минуты. Еще одно пробочное место – участок ТТК от Волгоградки до Варшавки, забиравший у москвичей и гостей столицы по 41 минуте.

Отмечается, что, скорее всего, к осени, после окончания реконструкции центра города, картина существенно улучшится. По словам главы ЦОДД Вадима Юрьева, после того как на Садовом кольце закончатся работы, аварии будут происходить реже, станет и меньше пробок.