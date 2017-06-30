Москвичей предупредили об аномальных пробках

Специалисты сервиса "Яндекс.Пробки" предупредили москвичей о возможных заторах вечером, 30 июня. Ситуация на дорогах столицы ухудшается из-за неблагоприятных погодных условий.

"Сегодня зафиксированы самые ранние за последние два месяца семибалльные пробки. В вечерний час пик они, скорее всего, достигнут девяти баллов", – цитирует Life.ru представителя сервиса. По предварительным данным, общественный транспорт в городе работает без перебоев.

