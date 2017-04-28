Как доехать на дачу без пробок

Ремонт улиц и начало дачного сезона привели к тому, что дороги Москвы плотно сковали пробки. Эксперт рассказал, в какие часы водителей ждет особенно сильный затор и когда лучше всего отправляться за город.

По словам аналитика сервиса "Яндекс.Пробки" Леонида Медникова, пик загруженности дорог придется на вечер пятницы, 28 апреля, и первую половину субботы 29 апреля. По словам эксперта, те москвичи, которые выехали на дачу в пятницу утром, простояли в пробках чуть меньше, чем все остальные, передает Business FM.

Ну а те водители, которые стандартно решили отправиться за город после работы, попадут в самый час-пик. В субботу заторы на дорогах продолжатся практически весь день, но все же наиболее выражены они будут до полудня.

Единственное время, когда дачники могут доехать до своих владений максимально быстро – это ночь с 28 на 29 апреля. "Между пятницей и субботой перерыв буквально самой глубокой ночью, может быть, с полуночи до 6 часов утра, когда пробок, может быть, не будет совсем, а где-то они будут минимальные", – подчеркнул эксперт.

По словам Медникова, больше всего пробок будет на узких магистралях, где нет возможности для маневра. "Целый набор магистралей, от Новорязанского до Щелковского шоссе, стоит достаточно плотно", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за репетиции парада Победы и ремонтных работ на дорогах Москвы наблюдаются гигантские заторы. Затруднения в движении имеют место на всех основных магистралях города. Фактически парализованными из-за проведения ремонтных работ остаются Садовое и Третье транспортное кольца.