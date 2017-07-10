Песков объяснил заминку с мотоциклом Путина

По словам пресс-секретаря президента России, у Владимира Путина нет личного мотоцикла. Новость о наличии байка у главы государства он назвал полуфейковой.

Таким образом официальный представитель Кремля опроверг информацию о незадекларированном мотоцикле президента. Песков отметил, что эти транспортные средства есть лишь в арсенале гаража особого назначения, передает "Газета.ru".

"Это такая полуфейк ньюс", – цитирует пресс-секретаря российского лидера телеканал "Дождь". При этом Песков отметил, что Путин никогда ничего не говорил о мотоцикле Mitsubishi – только о Kawasaki.

"И в свое время Путин пробовал пару раз на таком ездить", – добавил он. Отмечается, что ранее глава государства на выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге рассказал, что у него есть мотоцикл Mitsubishi.

Как писали Dni.Ru, глава государства в рамках выставки в Екатеринбурге осмотрел новый внедорожник Nissan Murano. Представители корпорации рассказали Владимиру Путину об особенностях автомобиля и его преимуществах. Президент России отметил, что в прошлом ему очень нравилась машина марки Nissan.

Выставка "Иннопром-2017" открылась 9 июля в Екатеринбурге. Ее партнером в этом году выступила Япония. Всего в мероприятии принимают участие 640 индустриальных компаний из 17 стран, а также 95 иностранных делегаций. На стендах представлены современные разработки в сферах машиностроения, робототехники, металлургии и информационных технологий.