Почему нельзя разговаривать по телефону за рулем
Добровольцам было предложено опровергнуть или подтвердить какое-нибудь утверждение, а экспериментаторы при этом следили за движениями их глаз. Оказалось, что тем, кто в уме прокручивал услышанное, чтобы перевести взгляд с объекта на объект, требовалось куда больше времени, чем представителям контрольной группы, пишет "Газета.ru".
Как рассказал профессор кафедры психологии и науки о мозге в Айовском университете Шон Вецера, ученые пытались смоделировать ситуацию, при которой водитель в процессе управления автомобилем еще и разговаривает по телефону или общается с пассажирами. Итоги исследования были опубликованы в профильном журнале Psychonomic Bulletin and Review.
"Результаты исследования говорят, что разговоры во время вождения замедляют наше восприятие, а мы этого даже не замечаем, потому что это происходит очень быстро", – уверен Шон Вецера.
Задержка поначалу составляет всего около 40 миллисекунд, но каждый раз, когда водителя что-то отвлекает, время реакции только увеличивается, причем лавинообразно.
"Этот эффект – словно снежный ком, – говорит Вецера. – В конечном счете мы забываем о многом вокруг нас".
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