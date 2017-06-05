Почему нельзя разговаривать по телефону за рулем

Впервые экспериментально подтверждена опасность телефонных разговоров во время управления автомобилем. Из-за переключения внимания с дорожной ситуации реакция водителя замедляется минимум вдвое, и с каждым мгновением этот показатель ухудшается.

Добровольцам было предложено опровергнуть или подтвердить какое-нибудь утверждение, а экспериментаторы при этом следили за движениями их глаз. Оказалось, что тем, кто в уме прокручивал услышанное, чтобы перевести взгляд с объекта на объект, требовалось куда больше времени, чем представителям контрольной группы, пишет "Газета.ru".

Как рассказал профессор кафедры психологии и науки о мозге в Айовском университете Шон Вецера, ученые пытались смоделировать ситуацию, при которой водитель в процессе управления автомобилем еще и разговаривает по телефону или общается с пассажирами. Итоги исследования были опубликованы в профильном журнале Psychonomic Bulletin and Review.

"Результаты исследования говорят, что разговоры во время вождения замедляют наше восприятие, а мы этого даже не замечаем, потому что это происходит очень быстро", – уверен Шон Вецера.



Задержка поначалу составляет всего около 40 миллисекунд, но каждый раз, когда водителя что-то отвлекает, время реакции только увеличивается, причем лавинообразно.

"Этот эффект – словно снежный ком, – говорит Вецера. – В конечном счете мы забываем о многом вокруг нас".