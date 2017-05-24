Пешеход убил облившего его грязью водителя

На Новой улице в городе Невинномысске Ставропольского края между прохожим и водителем облившего его грязью автомобиля разгорелся конфликт. Пешеход ударил своего оппонента кулаком по голове, передает Life.ru. От полученных травм мужчина скончался в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ведется поиск подозреваемого.



