Пьяный водитель спрятался в детском саду после безумной погони

Ранним утром 31 мая сотрудники ГИБДД заметили в поселке Боровский Тюменского района ВАЗ-2109 с поднятым капотом, который полностью закрывал обзор. В ответ на попытку остановить машину водитель лишь прибавил скорость.

Погоня закончилась возле детского сада. Злоумышленник перепрыгнул через забор и попытался скрыться, однако был пойман инспекторами. Выяснилось, что за рулем находился 24-летний местный житель. Молодой человек был пьян, передает URA.RU. Нарушителю, которого уже лишали прав за езду в нетрезвом виде, грозит уголовная ответственность.