Скорость движения в центре Москвы хотят ограничить

В Центре организации дорожного движения правительства Москвы сообщили, что на стадии проработки находится вопрос о снижении максимально разрешенной скорости движения автомобилей внутри Бульварного кольца до 50 километров в час. Эксперты уверены, что введение этой меры – вопрос времени, а ограничение скорости на дорогах в центре города несет множество плюсов.

"Во-первых, 50 километров в час – максимальная пропускная способность полосы. Если скорость выше, пропускная способность падает. Во-вторых, если на такой скорости автомобиль наезжает на пешехода, у последнего шансы выжить составляют примерно 80%. В-третьих, это соответствует европейским и американским нормам", – цитирует газета "Известия" руководителя экспертного центра Probok.net Александра Шумского. Кроме того, при скорости транспортного потока 50 километров в час прохожие не будут испытывать дискомфорта от шума и загазованности.

