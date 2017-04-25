Последствия смертельной аварии в Петербурге попали на видео

На Колпинском шоссе в поселке Шушары на юге Санкт-Петербурга автомобиль Peugeot столкнулся с фурой. Водитель грузовика не пострадал. Три девушки, находившиеся в легковушке, погибли.

Очевидец снял последствия страшного ДТП на видео. Запись опубликовал портал Life.ru.