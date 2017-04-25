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Авто

Последствия смертельной аварии в Петербурге попали на видео

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На Колпинском шоссе в поселке Шушары на юге Санкт-Петербурга автомобиль Peugeot столкнулся с фурой. Водитель грузовика не пострадал. Три девушки, находившиеся в легковушке, погибли.

Очевидец снял последствия страшного ДТП на видео. Запись опубликовал портал Life.ru.

25 апреля 2017, 09:27

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