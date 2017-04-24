В Москве встало Садовое кольцо

В Москве днем 24 апреля было фактически обездвижено Садовое кольцо. Огромные пробки образовались из-за проведения дорожных работ.

Реконструкция началась на трассе 23 апреля. В результате сильные заторы возникли на Садовой-Каретной, Садовой-Самотечной, Садовой-Сухаревской, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Нижней Краснохолмской, Валовой улицах и на улице Земляной Вал.