У безработного москвича угнали иномарку за три миллиона

На севере Москвы угнали автомобиль Lexus, принадлежащий 48-летнему безработному мужчине. Материальный ущерб составил около трех миллионов рублей, передает агентство "Москва".
Отмечается, что машина исчезла с подземной парковки. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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