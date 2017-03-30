У Багдасарян появилась "конкурентка" на Aston Martin
"Новыe высококачественные двухместные автобусы марки Aston Martin", – подписан опубликованный в Instagram ролик. Два автомобиля Aston Martin едут по полосе для общественного транспорта, тем самым грубо нарушая правила дорожного движения.
Напомним, ранее скандальную известность обрела московская стритрейсерша Мара Багдасарян. Девушка допустила сразу массу нарушений ПДД. Как писали Dni.ru, недавно ее лишили водительских прав на бессрочный период.
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