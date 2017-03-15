Известная модель показала катающийся по тротуару в Москве Galendewagen
Девушка поспешила удалить со своих страниц в соцсетях видеоролики, на которых запечатлен инцидент. Модель сделала это после того, как история получила широкую огласку в СМИ.
Модель известна в Москве под псевдонимом Бэлла, передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в районе Болотной площади. Водитель Gelandewagen на бешеной скорости промчался по тротуару, решив таким опасным и противозаконным способом объехать пробку.
Известно, что к делу подключилось столичное управление ГИБДД. Сотрудники ведомства проверяют опубликованное видео очередного автохамства, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Инцидент дошел до руководства столичной структуры, обстоятельства случившегося выясняются. Принято ли решение о проведении по данному факту проверки, не уточняется. В пресс-службе московской Госавтоинспекции отметили, что проверяют все поступающие видеозаписи с нарушениями.
Отметим, ранее в марте этого года сообщалось о проведении проверки после публикации видео другого скандального видео с нарушением правил дорожного движения. На нем водитель Ferrari ночью разгоняется на МКАД до скорости более 240 километров в час.
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