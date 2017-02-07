Бузовой подарили внедорожник за 10 миллионов

Черная полоса в жизни телеведущей и певицы Ольги Бузовой, похоже, закончилась. Проездив пару месяцев на арендованной иномарке, 31-летняя звезда "Дома-2" вновь стала обладательницей собственного авто.

После развода с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, Ольге Бузовой пришлось изменить привычный образ жизни. Она была вынуждена не только переехать на съемную квартиру, но и пересесть с белоснежного Mercedes, подаренного некогда любимым супругом, на арендованный BMW премиум-класса.

Однако в жизни Ольги произошли положительные изменения. Телеведущая снова оказалась "на коне", пересев за руль новенького внедорожника Mercedes GLE. Выяснилось, что статусную машину стоимостью десять миллионов рублей ей подарил неизвестный поклонник, сообщает Life.ru.

Примечательно, что Бузова приехала в автосалон после телефонного звонка менеджера, который сообщил, что в магазине ее ожидает новый автомобиль. По информации источника из близкого окружения девушки, перевязанный лентой подарок от тайного почитателя стал для нее приятным сюрпризом.

Ранее сообщалось, что Ольге Бузовой усиленно вредят недоброжелатели. Однако телеведущая заявила, что хоть ей и вставляют палки в колеса, она все выдержит. Как писали Dni.Ru, эта тема нашла отражение в Instagram звезды. Ольга даже посвятила неизвестным врагам стихотворение. "Спасибо всем, кто нам мешает. Кто нам намерено вредит. Кто наши планы разрушает, И нас обидеть норовит!" – написала она.