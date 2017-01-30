Бузовой вставляют палки в колеса

Ведущей "Дома-2" и новоиспеченной певице Ольге Бузовой усиленно вредят недоброжелатели. Эффектная звезда заявила, что хоть ей и вставляют палки в колеса, она все сдюжит.

Популярность Бузовой в среде тинейджеров зашкаливает благодаря ее суперхитам "Под звуки поцелуев" и "Привыкаю". Однако чем выше рейтинги и заработки, тем грустнее становится ведущая "Дома-2". Оказывается, против Ольги ведут подрывную деятельность таинственные недоброжелатели.

О своей непрекращающейся борьбе с недругами исполнительница рассказала в Instagram. Она привыкла жить по формуле: "Нас бьют, а мы крепчаем".

"Только вперед 💪🏻💪🏻💪🏻❤️👸🏻💋 я стала еще сильнее...и у некоторых не получится меня сломать или остановить 🙏🏻 Как бы они не хотели, и не вставляли мне палки в колеса", – поделилась своим оптимизмом Бузова и добавила фирменный хештег #моилюдивсегдасомной.

Ранее Ольга поделилась другими размышлениями на тему человеческой подлости. "Мы разочаровываемся в людях именно потому, что они не способны ради нас на то, на что мы способны ради них", – отметила артистка.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 25 2017 в 9:07 PST

Примечательно, что тема вредителей проходит красной нитью через весь Instagram певицы. Бузова даже посвятила неизвестным врагам стихотворение. "Спасибо всем, кто нам мешает. Кто нам намерено вредит. Кто наши планы разрушает, И нас обидеть норовит! О, если б только эти люди Могли понять, какую роль Они играют в наших судьбах, Нам причиняя эту боль! Душа, не знавшая потери, Душа, не знавшая обид, Чем счастье в жизни будет мерить? Прощенья радость с чем сравнит? Ну как мудреть и развиваться Без этих добрых злых людей? Из ими созданных препятствий Возникнут тысячи идей, Наполненных добром и светом! И повторю я им сто раз: Спасибо вам за все за это, Ну, что б мы делали без вас!" – провоцирует хулителей на новые потоки оскорбительных комментариев Ольга.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 24 2017 в 11:21 PST

Напомним, совсем недавно ведущая "Дома-2" пережила личную драму. Она развелась с мужем 30 декабря 2016 года. В этот день Бузова и Тарасов оформили развод в одном из столичных ЗАГСов. Что стало причиной расставания Дмитрия и Ольги, до сих пор точно неизвестно. Журналисты выдвигают несколько версий. Согласно одной, Тарасов мечтал о "нормальной" семье и детях, а Бузову интересовала только карьера. По другой версии, ведущая "Дома-2" подала на развод, устав от измен футболиста.