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Авто

Грузовик и автобус столкнулись на востоке Москвы

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Грузовик и пассажирский автобус столкнулись в районе дома 17 по улице Красный Казанец на востоке Москвы. "По предварительным данным, водитель грузового автомобиля при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с общественным транспортом, который двигался по главной дороге", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя пресс-службы "Мосгортранса". В результате пострадали два пассажира автобуса, помощь им была оказана на месте. В обстоятельствах произошедшей аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

24 февраля 2017, 10:03

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