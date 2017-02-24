Грузовик и автобус столкнулись на востоке Москвы

Грузовик и пассажирский автобус столкнулись в районе дома 17 по улице Красный Казанец на востоке Москвы. "По предварительным данным, водитель грузового автомобиля при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с общественным транспортом, который двигался по главной дороге", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя пресс-службы "Мосгортранса". В результате пострадали два пассажира автобуса, помощь им была оказана на месте. В обстоятельствах произошедшей аварии разбираются сотрудники ГИБДД.