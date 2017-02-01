Лимузин Горбачева продают за 75 миллионов

В Казахстане за 75 миллионов тенге (14 миллионов рублей) продают раритетный автомобиль. Лимузин принадлежал жене президента СССР Раисе Горбачевой.

Автомобиль семьи известного политика является настоящей ценностью для любителей ретро-авто. Причем ЗИЛ-117 находится в приличном состоянии.

"Машина в оригинале, не после реставрации. Машина Раисы Максимовны Горбачевой. Вся документация имеется", – указал продавец на сайте Kolesa.kz.

Лимузин цвета черный металлик бывшей первой леди выпущен в 1988 году. Автомобиль не имеет брони, проехал всего три тысячи километров. В нем имеется бензиновый двигатель объемом 7,7 литра и автоматическая коробка передач.

Как писали Dni.ru, недавно в России был оформлен первый заказ на гиперкар Bugatti Chiron, стоимость которого составляет 220 миллионов рублей. Покупатель пожелал остаться анонимным.

Первый экземпляр автомобиля был привезен ранее в Москву в качестве образца для демонстрации. Передача гиперкара владельцу состоится в 2018 году. Новый хозяин планирует использовать автомашину в Европе. В дальнейшем компания рассчитывает продолжить поставки автомобилей Bugatti в Россию.

Согласно данным аналитиков, по итогам 2016 года объем рынка новых автомобилей Ferrari в нашей стране составил 32 экземпляра, что на 60% больше, чем в 2015 году. Самой популярной моделью в России является спорт-купе Ferrari 488 мощностью 670 лошадиных сил. Стоит "итальяночка" более 20 миллионов рублей.