Названы самые опасные участки МКАД

Эксперты определили самые опасные участки на МКАД. На первом месте оказалась развязка на 33-м километре кольцевой дороги и Варшавского шоссе, передает сетевое издание m24.ru. За девять месяцев 2017 года там произошло 15 ДТП.

Немногим меньше (12) аварий было зафиксировано на 39-м километре МКАД. По 12 ДТП успело произойти на 103-м, 29-м и 94-м километрах. Данные об опасных участках будут выводиться на информационные экраны, установленные на МКАД, пообещали в пресс-службе Центра организации дорожного движения.