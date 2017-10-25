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Авто

Дочь Пола Уокера доказала вину Porsche

Пол Уокер. Фото: GLOBAL LOOK press/Moviestore Collection
Дочь голливудского актера Пола Уокера Мидоу выиграла дело против автомобильной компании Porsche. 18-летней девушке удалось доказать, что ее отец погиб из-за неисправности ремня безопасности в машине.
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Мидоу Уокер подала в суд на производителя автомобилей Porsche в 2015 году. Девушка обвинила компанию в том, что ее отец сгорел заживо из-за неисправного ремня безопасности на пассажирском сиденье.

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Дочь актера также заявила, что производители знали об этой проблеме в автомобилях модели Carrera GT, но ничего не предприняли, пишет The Sun. В ходе судебного разбирательства стороны решили мирно урегулировать вопрос в условиях конфиденциальности. 

16 октября представители Porsche признали выводы истца. Информация о том, что компания проиграла дело, должна была скрываться от прессы. Однако произошла утечка, и теперь производителю элитных автомобилей грозит серьезный репутационный ущерб.   

Также оказалось, что отец погибшего Пол Уильям Уокер III судился с Porsche и заключил с автопроизводителем мировое соглашение. Его условия не раскрываются. 

Напомним, голливудский актер Пол Уокер погиб в ноябре 2013 года в возрасте 40 лет. Он находился на пассажирском сиденье автомобиля Porsche Carrera GT 2005, за рулем был его друг Роджер Родас.

В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машина врезалась в фонарный столб. Автомобиль загорелся, и мужчины сгорели заживо, не сумев отстегнуть ремни безопасности и выбраться наружу. Нелепая смерть актера долгое время обсуждалась в прессе, порождая множество догадок и споров. 

Уокер получил мировую известность после съемок в серии блокбастеров "Форсаж". Работу в седьмой части картины актер так и не успел закончить.

Автор: Рудольф Великолепный25 октября 2017, 14:22

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