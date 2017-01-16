Карманник-мажор прокатил полицейского на капоте внедорожника

В Иркутске молодой человек, подозреваемый в серии карманных краж, совершил очередное преступление. Незаметно вытащив у девушки мобильный телефон, он сел в собственный внедорожник Mercedes, но уехать с ворованным не успел – ему преградил дорогу полицейский.

Пытаясь помешать злоумышленнику совершить наезд и скрыться, оперативник запрыгнул на капот внедорожника и постарался удержаться. Сотрудник полиции не разжимал рук до тех пор, пока автомобиль не заблокировали, а самого карманника не задержали.

Храбрый страж порядка при этом не пострадал, сообщает Life.ru. По мнению коллег, избежать травм сотруднику правоохранительных органов удалось благодаря многолетним занятиям тайским боксом и легкому весу.