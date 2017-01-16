Причиной ЧП стало то, что пешеход перебегала дорогу в неположенном месте
Его обнародовал известный боец MMA Магомед Исмаилов
Карманник-мажор прокатил полицейского на капоте внедорожника
Пытаясь помешать злоумышленнику совершить наезд и скрыться, оперативник запрыгнул на капот внедорожника и постарался удержаться. Сотрудник полиции не разжимал рук до тех пор, пока автомобиль не заблокировали, а самого карманника не задержали.
Храбрый страж порядка при этом не пострадал, сообщает Life.ru. По мнению коллег, избежать травм сотруднику правоохранительных органов удалось благодаря многолетним занятиям тайским боксом и легкому весу.
Российские звезды погуляли на торжестве внучки миллиардера
Известный актер скинул десятки лишних кило и находится в прекрасной форме
Брак именитых супругов распался после 20 лет совместной жизни
Потеряв близкую подругу, исполнитель народной песни улетел за океан