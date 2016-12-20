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Правительство готовится повысить тарифы по системе "Платон"
В Китае водитель показал кунг-фу вору-неудачнику
Встретив грабителя позже, водитель применил к нему прием кунг-фу. Он выбежал на дорогу и остановил движущийся на полном ходу скутер, ударом в прыжке нокаутировав воришку ногой с сиденья.
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