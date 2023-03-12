Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым
"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой
Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом
"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук
партнеры
Воскресенье
12 марта
Лента новостей
04:47
Муравьиная доблесть: насекомые спасли сородичей от коварного паука (видео)
02:58
Косит одна болезнь: Какая основная причина гибели россиян
00:01
День святителя Григория Паламы: какой праздник отмечается 12 марта
22:27
"Новый Мессия": певец SHAMAN взвалил на свои плечи особую функцию
20:10
"Мама умрет": Ребенка неизлечимо больной Тодоренко спасает психолог
19:30
Утяшева не находит себе места из-за жуткой трагедии: Перещелкивает очень
18:30
Николаев откровенно об интрижке с 82-летней Светличной: Любит симпатичных парней
17:50
"Успехов ему": Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи
17:20
"Не дай бог рядом с собой его иметь": опозорившаяся Королева высмеяла Тарзана после расставания
17:00
"Пожизненное": стало известно о будущем психопата из Московского метро
16:50
"Ужасно": Орбакайте осталась без копейки после бегства Пугачевой
16:30
Черным по белому мрамору: Надпись на могильной плите у Заворотнюк вызвала шок
15:40
Еле унесла ноги: жена Гуфа оказалась под капельницей после его дебоша
12:00
"Полный отказ": над пережившим ампутацию Костомаровым нависла новая опасность
11:00
Попутала берега: совершившую страшную ошибку хамку Долину закатали в асфальт
08:12
Переезд в Израиль, смерть зависимой жены, долгожданный сын: непростая судьба актера Сафонова
06:17
Жизнь в палатке, трое детей, отказ от еды: что стало со звездой сериала "Две судьбы" Кулаковым
04:39
Феномен дня: россиянки массово продают полученные на 8 Марта подарки
02:08
Средний срок ипотеки вырастет до 27 лет
00:01
Родительская суббота: что важно успеть сделать 11 марта
22:00
"Обалдеть можно": заявивший о разводе Маликов бросил семью ради сексуальной молодухи
21:41
"Либо деньги, либо опыт": как инвестиции помогают разбогатеть
21:24
"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном
21:00
"Приятный": прижатую к койке голую Цымбалюк-Романовскую взяли здоровым агрегатом до белой пены
20:30
"ЕГЭ будет серьезно доработан": Вассерман обозначил изменения в экзаменах
20:00
Понижает давление: полезный весенний напиток по совету диетолога
19:30
"Навсегда": эмигрантка Барановская ломанулась из России ради лучшей жизни
18:50
"Дети зубров твоих не хотят вымирать": животным Беловежской пущи угрожает человек
18:20
"Стали насиловать": обделенная Хаматова подверглась атаке на чужбине
17:50
Дефицит бензина АИ-95 зафиксирован на Дальнем Востоке
17:20
Врач показал еле живого Костомарова: Придется ампутировать еще одну часть руки
16:50
Удалить нельзя оставить: несет ли родинка опасность
16:20
ТОП регионов России с наименьшим туристическим спросом в 2022 году
15:50
"Примерка": Волочкова в свадебном платье объявила дату важного события
15:20
Скандал Бони и Славы, кошмар с Зайцевым на торжестве: смотрите новый выпуск "На днях"
15:00
"Обильное кровотечение": Родившая в прямом эфире в бассейне блогер оказалась на грани смерти
14:20
Хирург назвал самую распространенную травму при падении
14:00
Причиной пожара в квартире в центре Москвы названо курение
14:00
Сепсис не остановить: перенесший ампутацию Костомаров может лишиться еще одной части тела
13:40
"Быть свободной": Сбежавшая из дома Ковальчук прервала молчание после разрыва с Чумаковым
13:20
В Москве подземную парковку затопило из-за прорвавшейся трубы
13:00
На северо-западе Москвы автокран столкнулся с машиной такси
12:00
Еще один сын: Женатый Малахов годами скрывал тайного ребенка от другой женщины
11:40
"Решил к Айзе дернуть": Воссоединившийся с бывшей Гуф опозорил молодую жену на всю страну
11:17
Умерла звезда фильма "Хладнокровное убийство"
10:40
Тело изъели жуткие пятна: Разбитый раком 71-летний Розенбаум сильно сдал
10:20
Топ-5 застройщиков занимают 89% рынка ТиНАО
10:00
Что нужно знать при оформлении дарственной на квартиру
09:40
"Есть к кому возвращаться домой": Стареющий Киркоров рассекретил новую любовь
09:20
Апартаменты: мифы и факты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном
"Обалдеть можно": заявивший о разводе Маликов бросил семью ради сексуальной молодухи
"Приятный": прижатую к койке голую Цымбалюк-Романовскую взяли здоровым агрегатом до белой пены
"Есть к кому возвращаться домой": Стареющий Киркоров рассекретил новую любовь
"Навсегда": эмигрантка Барановская ломанулась из России ради лучшей жизни
Еще один сын: Женатый Малахов годами скрывал тайного ребенка от другой женщины
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Муравьиная доблесть: насекомые спасли сородичей от коварного паука (видео)

Муравьи пошли на риск ради братьев.
прочитано 143 раза

Ученые выяснили, что муравьям свойственно так называемое спасательное поведение. Людям удалось запечатлеть то, как насекомые спасают сородичей, угодивших в паутину. Они разрывают липкие нити и дают возможность братьям спастись от коварного паука, затаившегося неподалеку. Но без жертв не обошлось. 6% спасателей сами застряли в паутине, и паук их захватил.

ПО ТЕМЕ

Вместо тысячи слов: дрожащие на руинах в Турции кот и пес тронули до слез

Идеальное преступление: бесстыдный енот совершил кражу прямо на глазах у хозяина – видео

Также ученые заметили, что на пустую паутину муравьи не обращают никакого внимания. Это заставило людей думать, что эти насекомые умеют подавать сигналы бедствия, чтобы сородичи помогли им.

Фото: imagebroker/Alfred Schauhuber/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2023, 04:47 Источник: YouTube-канал 'Science Magazine' ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Билан обрел друга, Орлова семью, а Моргенштерн опыт: Как звезды приютили бездомных животных

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Общество

"Пожизненное": стало известно о будущем психопата из Московского метро

Владимир Кизик столкнул подростка под поезд в метро Москвы
Шоу-бизнес

"Новый Мессия": певец SHAMAN взвалил на свои плечи особую функцию

SHAMAN оказался на высоте
Шоу-бизнес

"Мама умрет": Ребенка неизлечимо больной Тодоренко спасает психолог

Тодоренко не думала о будущем
Здоровье

Косит одна болезнь: Какая основная причина гибели россиян

Врач дал совет по лечению ССЗ

Гороскоп

Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты
Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю
Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года

Здоровье

Косит одна болезнь: Какая основная причина гибели россиян
Понижает давление: полезный весенний напиток по совету диетолога
Удалить нельзя оставить: несет ли родинка опасность
Хирург назвал самую распространенную травму при падении

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+