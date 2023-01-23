Идеальное преступление: бесстыдный енот совершил кражу прямо на глазах у хозяина – видео

Зверь попытался скрыться.

В Сети еноты стали конкурентами котиков, ведь видео и с теми, и с другими набирают множество просмотров. Тому доказательство недавние кадры, которые появились на ютуб-канале ViralHog. Видео, судя по описанию, было снято во Флориде американцем, который держит в доме нетипичное для одомашнивания животное.

Запечатленная история довольно забавная. Спрятавшийся за кроватью енот почуял лежащие на прикроватном столике печеньки в виде рыбок, которые, видимо, он получает редко. Животное решило быстро совершить кражу лакомства и снова спрятаться. Идеальное преступление, ведь зверь, как рассказывает хозяин, не был наказан за свою дерзость.