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Опасный трюк: китайский велосипедист рискнул и установил рекорд

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Трюкач попал в Книгу рекордов Гиннеса.

В Китае велосипедист придумал необычный трюк, за счет которого установил мировой рекорд и, соответственно, попал Книгу рекордов Гиннеса. Все происходящее было снято на видео.

На кадрах видно, как китайский спортсмен запрыгивает на своего железного коня, приезжает очень короткую дистанцию и спрыгивает. Вы спросите, в чем необычность трюка. Дело в том, что велосипедист провернул свой фокус без рук.

Он проделал расстояние всего 18,69 метров. Однако это и есть рекордная цифра для столь опасного трюка на велосипеде. Спортсмен признался, что сам разработал проделанный маневр.

22 февраля 2023, 18:20
Фото: pixabay.com
РИА ФАН✓ Надежный источник

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