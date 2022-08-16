В Воронеже рысь угодила в ловушку (видео)

Накануне произошло знаменательное событие – в Воронеже рысь угодила в ловушку. Естественно, речь идет о фотоловушке. Животное, ничего не подозревая, поедало траву в заповеднике и в этот момент оказалось под прицелом камер. Кстати, благодаря фотоловушке поглазеть удалось не только на представителя кошачьих, но и на оленей, лосей и даже кабанчика.
Стоит отметить, что у многих вызвало беспокойство то, что рысь на видео жевала траву. Некоторые пользователи Cети даже забили тревогу, мол: животному нечего есть. Однако в пресс-службе заповедника успокоили народ. Оказывается, растительная пища летом может присутствовать в рационе хищника. Так что переживать не стоит!