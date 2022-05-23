Тело швырнуло на соседнюю полосу: священник на авто задавил девушку средь бела дня

Накануне в Астрахани случилось чрезвычайное происшествие – на пешеходном переходя сбили девушку средь бела дня. На данный момент она в больнице. Об этом сообщает VSE42.RU.
Девушка переходила дорогу в положенном месте, а водитель, в свою очередь, не притормозил и на достаточно большой скорости врезался в пешехода. Удар был такой силы, что тело пострадавшей буквально швырнуло на соседнюю полосу.
Водителем внедорожника, сбившего девушку, оказался мужчина в рясе. По всей видимости, он является служителем церкви. На видео видно, как он остановился после происшествия, вышел из машины, чтобы подойти к пострадавшей, а потом спешно начал снимать с себя рясу.