Счастливая Королева показала свои развлечения с мокрыми девочками

В личном блоге знаменитость опубликовала видео, сделанное во время прогулки по Москве-реке. Артистка вместе с компанией подруг арендовала яхту и отправилась в небольшое путешествие. Правда, день для развлечения они выбрали неудачный – погода совершенно не располагала к забавам на природе.
Дождь и холодный ветер не испортили настроение Наташей Королевой. Певица была счастлива оказаться в красивом месте. "Девочки! Какой у нас сегодня потрясающий выезд! Какая красота!" – заявила артистка в видео. Звезда и ее подружки все равно остались довольны развлечением, хоть и немного промокли,
Поклонники поддержали певицу. "Самое главное и важное погода в доме, и тогда и здоровье, и красота будут вечно! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я тоже люблю такую музыку слушать на природе. Внутри сразу все трепещет", "Наташа сменила Чёрное море на Белое", – написали в комментариях.
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