Поздоровалась на русском: Путин подарил Меркель цветы

Президент России Владимир Путин встретил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Кремле и поприветствовал ее фразой на немецком языке. "Guten Tag", – сказал Владимир Владимирович и подарил ей роскошный букет цветов в светлых тонах. Ангела Меркель вежливо ответила президенту на русском языке.
Перед встречей с Владимиром Путины Ангела Меркель сообщила, что визит является ее последним в качестве канцлера ФРГ. Президент России отметил, что они постоянно коммуницируют по телефону, но имеется ряд вопросов, которые "требуют обсуждения в личном формате".
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