Лавров достойно ответил на выходку американского журналиста

Министр иностранных дел нашей страны иронично высказался в адрес бесцеремонного журналиста из США на брифинге в Душанбе. Репортер прерывал речь Сергея Лаврова, расставляя прямо перед его лицом свои микрофоны, в то время, как спикер уже начал выступление.
Политик шутливо поинтересовался: "Это BBC такие манеры практикует?". Пристыженный журналист быстро удалился. Улыбнувшись, министр продолжил свою речь.
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