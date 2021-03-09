Забыл имя министра: выступление Байдена назвали провальным

Американский лидер накануне произнес вдохновенную речь, посвященную женщинам-военным. В ходе выступления Джо Байден забыл название военного ведомства и имя министра обороны.
"Я хочу поблагодарить министра... Э-э-э... бывшего генерала (Ллойд Остин – Прим.ред.). Сейчас он мой... мой.. парень, который управляет этим отрядом (Пентагон – Прим.ред.)", – сказал политик.
Пользователи Сети назвали выступление Джо Байдена провальным. Некоторые из них признались, что всерьез обеспокоены состоянием политика, и порекомендовали ему обратиться к врачу.
На проблемы с речью у демократа ранее обратил внимание экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Республиканец даже дал прозвище своему противнику – "Сонный Джо".
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