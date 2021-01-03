Дикие танцы Пугачевой на Новый год произвели фурор

Дамы зажгли на сцене, а затем и в зале, под композицию "Видели ночь". Зажигательные движения и всеобщее веселье стали залогом для отличного ролика. Судя по аплодисментам, показательное выступление не оставило зрителей равнодушными. Очередным подтверждением стали и восторженные комментарии пользователей Сети.
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